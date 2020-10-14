بغداد وأثينا يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين

2020/10/14 | 16:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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بحث رئيس مجلس مصطفى الكاظمي، اليوم الاربعاء، مع وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس سبل تعزيز التعاون المشترك بين بغداد وأثينا.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، إستقبل، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس والوفد المرافق له”، مبينا ان “الوزير اليوناني نقل تحيات رئيس وزراء دولة اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، الى الكاظمي، وحرص حكومته على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين”.





واضاف البيان، انه “جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين بغداد وأثينا، في مجالات متعددة، لاسيما الاقتصاد والاستثمار وايضا في مجال الطاقة النظيفة”.

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