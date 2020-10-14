اعتصام لخريجي المعاهد في بغداد للمطالبة بالتعيين

2020/10/14 | 16:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتصم خريجو معاهد العراق، بمنطقة العلاوي وسط العاصمة بغداد، للمطالبة بإنصافهم وتوفير فرص العمل لهم.

المعتصمون منذ تسعين يوما بمنطقة العلاوي وسط بغداد رفعوا عددا من اللافتات كتب عليها انصفوا حملة الشهادات، طالبوا فيها بالتعيين، مؤكدين أن خريجي المعاهد منذ عام ألفين وثلاثة وحتى الآن يعانون من التهميش نتيجة عدم إدراج حملة شهادة الدبلوم ضمن الوظائف الحكومية، مشيرين إلى استمرار الاعتصام السلمي لحين تحقيق مطالبهم.

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