2020/10/14 | 16:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الشؤون الداخلية التابعة

لوزارة الداخلية، الاربعاء، عن القاء

القبض على متهم بحوزته اكثر من الف شريط

حبوب مخدرة في كركوك.

وقالت المديرية في بيان تلقت وكالة نون

الخبرية، نسخة منه، "القت مفا

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