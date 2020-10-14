المركزي الإيراني يعرب عن رغبته باستعادة 5 مليار دولار مجمدة في بنوك العراق

2020/10/14 | 16:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب محافظ البنك المركزي الإيراني

عبدالناصر همتي، الأربعاء، عن رغبة

بلاده باستعادة 5 مليار دولار مجمدة في

بنوك العراق.

وقال همتي في تصريح نقلته وكالة الأنباء

الإيرانية الرسمية، إن "المفاوضات

جارية مع

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