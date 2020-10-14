الرشيد يجدد تحذيره المواطنين كافة ويخلي مسؤوليته

2020/10/14 | 16:33 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

جدد مصرف الرشيد، الأربعاء، تحذيره كافة المواطنين من التعامل مع أية جهة خارج المصرف لترويج السلف والقروض.

وقال المصرف في بيان، تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه، اليوم (14 تشرين الاول 2020)، إن "على كافة المواطنين الحذر من التعامل مع أية جهة خارج المصرف لترويج السلف والقروض".

وأضاف البيان، أن "المصرف يخلي مسؤوليته عن أي تبعات مالية أو قانونية تترتب على ذلك".

ودعا المصرف، كافة الراغبين بالاستفادة من الخدمات المصرفية إلى "مراجعة فروع المصرف في بغداد والمحافظات".

وكان المصرف اصدر في وقت سابق ولمرتين مثل هذا التحذير.

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