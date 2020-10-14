2020/10/14 | 16:33 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرانيون يتظاهرون أمام مقر إقامة لاعب عراقي لمنعه من مغادرة ناديهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/10/14 | 16:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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