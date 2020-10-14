الصحة تسجل 3857 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 3188

2020/10/14 | 16:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع

سجلت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأربعاء، 3857 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم محافظات البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن مختبراتها سجلت "3857 إصابة جديدة بفيروس كورونا"، مبينة أن "عدد حالات الشفاء بلغ 3188 حالة".

وأضافت، أن "حالات الوفاة خلال يوم واحد بلغت 51 حالة في عموم محافظات البلاد".

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