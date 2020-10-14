2020/10/14 | 16:41 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة والبيئة يوم الاربعاء، عن تسجيل 3857 اصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد.

وذكرت الوزارة خلال بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: انه تم تسجيل 3857 اصابات جديدة بفايروس كورونا، كما تماثلت 3188 حالة للشفاء.

واضافت: ان الموقف الوبائي لفايروس كورونا كما الجدول ادناه:

PUKmedia عن اعلام وزارة الصحة‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يسجل 3857 اصابة جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يسجل 3857 اصابة جديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).