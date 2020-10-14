76 عاما على تأسيس المكتبة العامة في السليمانية

2020/10/14 | 16:41 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقيمت مراسم يوم الاربعاء، بمناسبة الذكرى الـ 76 على تاسيس وافتتاح المكتبة العامة في السليمانية، في حديقة المكتبة، بحضور مسؤول مركز تنظيمات السليمانية للـ ا.و.ك جزا سيد مجيد وممثل محافظ السليمانية وعدد من المثقفين والادباء.

والقى خلال المراسم كل من الشعراء محمد باكز وشيلان محمد وصالح بيجار عدد من المقطوعات الشعرية.

وبهذه المناسبة تم توزيع عدد من الكتب على الحضور من تاليف ازاد توفيق خياط وشاهو عثمان وصلاح رؤوف.

وفي ختام المراسم، قام مسؤول مركز تنظيمات السليمانية بتوزيع جوائز تقديرية على عدد من الشباب شاركوا بالاغاني والموسيقى في هذه المناسبة.

PUKmedia فينوس توفيق‌

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