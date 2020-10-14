بوتين يعلن تسجيل لقاح روسي ثان ضد فيروس كورونا

2020/10/14 | 16:44 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء عن تسجيل لقاح ثان ضد فيروس كورونا المستجد طوره مركز "فيكتور" الحكومي الروسي لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية.

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