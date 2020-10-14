الكاظمي يبحث مع وزير الخارجية اليوناني تعزيز التعاون في مجال الطاقة النظيفة

2020/10/14 | 16:44 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاربعاء، وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس والوفد المرافق له.



وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء، تلقى "ناس" نسخة منه، (14 تشرين الأول 2020)، إن "الوزير اليوناني، نقل تحيات رئيس وزراء دولة اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، الى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وحرص حكومته على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين".

وتابع، "وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين بغداد وأثينا، في مجالات متعددة، لاسيما الاقتصاد والاستثمار وايضا في مجال الطاقة النظيفة".

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