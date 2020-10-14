الحوار الاستراتيجي الأميركي السعودي.. بومبيو يدعو المملكة إلى التطبيع مع إسرائيل

2020/10/14 | 16:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفي افتتاح الحوار، أعرب بومبيو عن أمله في أن تفكر السعودية في تطبيع العلاقات مع إسرائيل، والانضمام إلى اتفاقية إبراهيم، التي وقعتها إسرائيل مع البحرين والإمارات تحت رعاية أميركية في منتصف مارس الماضي.

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