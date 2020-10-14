عاجل | وزارة الصحة: وفاة 51 شخصا وتسجيل 3857 إصابة جديدة خلال 24 ساعة

2020/10/14 | 16:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

– وزارة الصحة تعلن تسجل 3857 إصابة جديدة بكورونا.

– الصحة تعلن تماثل 3188 مصاباً بكورونا للشفاء.

– وزارة الصحة تسجيل 51 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة.

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