رئيس الجمهورية لوزير الخارجية اليوناني: العراق لن يكون ساحة لتصفية الحسابات

2020/10/14 | 16:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جدد رئيس الجمهورية برهم صالح رفضه لأن يكون العراق ساحة لتصفية حسابات الآخرين، وذلك خلال استقباله وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس في قصر السلام.

وشدد صالح خلال اللقاء على أن العراق يولي أهمية لحماية سيادته وأمنه واستقراره، مضيفا أن الإرهاب لا يزال يشكل تهديدا للمجتمع الدولي، وهذا الأمر يتطلب ضرورة التكاتف والتعاون لمكافحته وعدم منحه الفرصة لالتقاط أنفاسه وزعزعة السلم والأمن الدوليين.

بدوره أكد وزير الخارجية اليوناني التزام بلاده في دعم العراق بمختلف المجالات وتعزيز التعاون الثنائي بما يعزز أواصر العلاقة بين البلدين.

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