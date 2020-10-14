السومرية
السومرية العراقية يعرض اخر اخبار العراق العاجلة بالاضافة الى أجمل المسلسلات العراقية والبرامج الترفيهية مثل اكوفد واحد وابراج اليوم ومقابلات السومريه نيوز والفيديوهات والبث المباشر
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توجيه من الصحة بشأن المخالفين للتوصيات الصحية
https://www.alsumaria.tv/news/كورونا-في-العراق/361364/توجيه-من-الصحة-بشأن-المخالفين-للتوصيات-الصحية?src=rss&utm_campaign=rss&utm_source=Rss-articles&utm_term=Rss&utm_medium=Rss-361364
https://www.alsumaria.tv/news/كورونا-في-العراق/361364/توجيه-من-الصحة-بشأن-المخالفين-للتوصيات-الصحية?src=rss&utm_campaign=rss&utm_source=Rss-articles&utm_term=Rss&utm_medium=Rss-361364
Wed, 14 Oct 2020 06:50:56 GMT
توجيه من الصحة بشأن المخالفين للتوصيات الصحية
https://www.alsumaria.tv/news/كورونا-في-العراق/361364/توجيه-من-الصحة-بشأن-المخالفين-للتوصيات-الصحية?src=rss&utm_campaign=rss&utm_source=Rss-articles&utm_term=Rss&utm_medium=Rss-361364
https://www.alsumaria.tv/news/كورونا-في-العراق/361364/توجيه-من-الصحة-بشأن-المخالفين-للتوصيات-الصحية?src=rss&utm_campaign=rss&utm_source=Rss-articles&utm_term=Rss&utm_medium=Rss-361364
Wed, 14 Oct 2020 06:50:56 GMT
بنس: هكذا علمت بأمر الذبابة على رأسي
https://www.alsumaria.tv/news/دوليات/361363/بنس-هكذا-علمت-بأمر-الذبابة-على-رأسي?src=rss&utm_campaign=rss&utm_source=Rss-articles&utm_term=Rss&utm_medium=Rss-361363
https://www.alsumaria.tv/news/دوليات/361363/بنس-هكذا-علمت-بأمر-الذبابة-على-رأسي?src=rss&utm_campaign=rss&utm_source=Rss-articles&utm_term=Rss&utm_medium=Rss-361363
Wed, 14 Oct 2020 06:31:10 GMT
الكاظمي ووزير الخارجية اليوناني يبحثان الاستثمار في مجال الطاقة النظيفة
https://www.alsumaria.tv/news/سياسة/361362/الكاظمي-ووزير-الخارجية-اليوناني-يبحثان-الاستثمار-ف?src=rss&utm_campaign=rss&utm_source=Rss-articles&utm_term=Rss&utm_medium=Rss-361362
https://www.alsumaria.tv/news/سياسة/361362/الكاظمي-ووزير-الخارجية-اليوناني-يبحثان-الاستثمار-ف?src=rss&utm_campaign=rss&utm_source=Rss-articles&utm_term=Rss&utm_medium=Rss-361362
Wed, 14 Oct 2020 06:28:35 GMT
مجددا الاصابات اعلى من الشفاء..
الموقف الوبائي لكورونا اليوم
https://www.alsumaria.tv/news/كورونا-في-العراق/361361/مجددا-الاصابات-اعلى-من-الشفاء-الموقف-الوبائي-لكورو?src=rss&utm_campaign=rss&utm_source=Rss-articles&utm_term=Rss&utm_medium=Rss-361361
https://www.alsumaria.tv/news/كورونا-في-العراق/361361/مجددا-الاصابات-اعلى-من-الشفاء-الموقف-الوبائي-لكورو?src=rss&utm_campaign=rss&utm_source=Rss-articles&utm_term=Rss&utm_medium=Rss-361361
Wed, 14 Oct 2020 06:22:19 GMT
مجددا الاصابات اعلى من الشفاء..
الموقف الوبائي لكورونا اليوم
https://www.alsumaria.tv/news/كورونا-في-العراق/361361/مجددا-الاصابات-اعلى-من-الشفاء-الموقف-الوبائي-لكورو?src=rss&utm_campaign=rss&utm_source=Rss-articles&utm_term=Rss&utm_medium=Rss-361361
https://www.alsumaria.tv/news/كورونا-في-العراق/361361/مجددا-الاصابات-اعلى-من-الشفاء-الموقف-الوبائي-لكورو?src=rss&utm_campaign=rss&utm_source=Rss-articles&utm_term=Rss&utm_medium=Rss-361361
Wed, 14 Oct 2020 06:22:19 GMT
حظر مشجع انجليزي 3 سنوات بسبب عنصريته ضد محمد صلاح
https://www.alsumaria.tv/Entertainment-News/361360/رياضة/حظر-مشجع-انجليزي-3-سنوات-بسبب-عنصريته-ضد-محمد-صلاح?src=rss&utm_campaign=rss&utm_source=Rss-articles&utm_term=Rss&utm_medium=Rss-361360
https://www.alsumaria.tv/Entertainment-News/361360/رياضة/حظر-مشجع-انجليزي-3-سنوات-بسبب-عنصريته-ضد-محمد-صلاح?src=rss&utm_campaign=rss&utm_source=Rss-articles&utm_term=Rss&utm_medium=Rss-361360
Wed, 14 Oct 2020 06:20:12 GMT
الكاظمي يتسلم رسالة خطية من اردوغان
https://www.alsumaria.tv/news/سياسة/361359/الكاظمي-يتسلم-رسالة-خطية-من-اردوغان?src=rss&utm_campaign=rss&utm_source=Rss-articles&utm_term=Rss&utm_medium=Rss-361359
https://www.alsumaria.tv/news/سياسة/361359/الكاظمي-يتسلم-رسالة-خطية-من-اردوغان?src=rss&utm_campaign=rss&utm_source=Rss-articles&utm_term=Rss&utm_medium=Rss-361359
Wed, 14 Oct 2020 06:03:29 GMT
مصرف الرافدين يعلن اعادة العمل بنافذة بيع العملة بالدولار
https://www.alsumaria.tv/news/اقتصاد/361358/مصرف-الرافدين-يعلن-اعادة-العمل-بنافذة-بيع-العملة-ب?src=rss&utm_campaign=rss&utm_source=Rss-articles&utm_term=Rss&utm_medium=Rss-361358
https://www.alsumaria.tv/news/اقتصاد/361358/مصرف-الرافدين-يعلن-اعادة-العمل-بنافذة-بيع-العملة-ب?src=rss&utm_campaign=rss&utm_source=Rss-articles&utm_term=Rss&utm_medium=Rss-361358
Wed, 14 Oct 2020 05:49:31 GMT
بوتين يعلن تسجيل لقاح روسي ثان ضد فيروس كورونا
https://www.alsumaria.tv/news/دوليات/361357/بوتين-يعلن-تسجيل-لقاح-روسي-ثان-ضد-فيروس-كورونا?src=rss&utm_campaign=rss&utm_source=Rss-articles&utm_term=Rss&utm_medium=Rss-361357
https://www.alsumaria.tv/news/دوليات/361357/بوتين-يعلن-تسجيل-لقاح-روسي-ثان-ضد-فيروس-كورونا?src=rss&utm_campaign=rss&utm_source=Rss-articles&utm_term=Rss&utm_medium=Rss-361357
Wed, 14 Oct 2020 05:31:02 GMT
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