2020/10/14 | 16:55 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية

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توجيه من الصحة بشأن المخالفين للتوصيات الصحية

https://www.alsumaria.tv/news/كورونا-في-العراق/361364/توجيه-من-الصحة-بشأن-المخالفين-للتوصيات-الصحية?src=rss&utm_campaign=rss&utm_source=Rss-articles&utm_term=Rss&utm_medium=Rss-361364

https://www.alsumaria.tv/news/كورونا-في-العراق/361364/توجيه-من-الصحة-بشأن-المخالفين-للتوصيات-الصحية?src=rss&utm_campaign=rss&utm_source=Rss-articles&utm_term=Rss&utm_medium=Rss-361364

Wed, 14 Oct 2020 06:50:56 GMT

توجيه من الصحة بشأن المخالفين للتوصيات الصحية

https://www.alsumaria.tv/news/كورونا-في-العراق/361364/توجيه-من-الصحة-بشأن-المخالفين-للتوصيات-الصحية?src=rss&utm_campaign=rss&utm_source=Rss-articles&utm_term=Rss&utm_medium=Rss-361364

https://www.alsumaria.tv/news/كورونا-في-العراق/361364/توجيه-من-الصحة-بشأن-المخالفين-للتوصيات-الصحية?src=rss&utm_campaign=rss&utm_source=Rss-articles&utm_term=Rss&utm_medium=Rss-361364

Wed, 14 Oct 2020 06:50:56 GMT

بنس: هكذا علمت بأمر الذبابة على رأسي

https://www.alsumaria.tv/news/دوليات/361363/بنس-هكذا-علمت-بأمر-الذبابة-على-رأسي?src=rss&utm_campaign=rss&utm_source=Rss-articles&utm_term=Rss&utm_medium=Rss-361363

https://www.alsumaria.tv/news/دوليات/361363/بنس-هكذا-علمت-بأمر-الذبابة-على-رأسي?src=rss&utm_campaign=rss&utm_source=Rss-articles&utm_term=Rss&utm_medium=Rss-361363

Wed, 14 Oct 2020 06:31:10 GMT

الكاظمي ووزير الخارجية اليوناني يبحثان الاستثمار في مجال الطاقة النظيفة

https://www.alsumaria.tv/news/سياسة/361362/الكاظمي-ووزير-الخارجية-اليوناني-يبحثان-الاستثمار-ف?src=rss&utm_campaign=rss&utm_source=Rss-articles&utm_term=Rss&utm_medium=Rss-361362

https://www.alsumaria.tv/news/سياسة/361362/الكاظمي-ووزير-الخارجية-اليوناني-يبحثان-الاستثمار-ف?src=rss&utm_campaign=rss&utm_source=Rss-articles&utm_term=Rss&utm_medium=Rss-361362

Wed, 14 Oct 2020 06:28:35 GMT

مجددا الاصابات اعلى من الشفاء..



الموقف الوبائي لكورونا اليوم

https://www.alsumaria.tv/news/كورونا-في-العراق/361361/مجددا-الاصابات-اعلى-من-الشفاء-الموقف-الوبائي-لكورو?src=rss&utm_campaign=rss&utm_source=Rss-articles&utm_term=Rss&utm_medium=Rss-361361

https://www.alsumaria.tv/news/كورونا-في-العراق/361361/مجددا-الاصابات-اعلى-من-الشفاء-الموقف-الوبائي-لكورو?src=rss&utm_campaign=rss&utm_source=Rss-articles&utm_term=Rss&utm_medium=Rss-361361

Wed, 14 Oct 2020 06:22:19 GMT

مجددا الاصابات اعلى من الشفاء..



الموقف الوبائي لكورونا اليوم

https://www.alsumaria.tv/news/كورونا-في-العراق/361361/مجددا-الاصابات-اعلى-من-الشفاء-الموقف-الوبائي-لكورو?src=rss&utm_campaign=rss&utm_source=Rss-articles&utm_term=Rss&utm_medium=Rss-361361

https://www.alsumaria.tv/news/كورونا-في-العراق/361361/مجددا-الاصابات-اعلى-من-الشفاء-الموقف-الوبائي-لكورو?src=rss&utm_campaign=rss&utm_source=Rss-articles&utm_term=Rss&utm_medium=Rss-361361

Wed, 14 Oct 2020 06:22:19 GMT

حظر مشجع انجليزي 3 سنوات بسبب عنصريته ضد محمد صلاح

https://www.alsumaria.tv/Entertainment-News/361360/رياضة/حظر-مشجع-انجليزي-3-سنوات-بسبب-عنصريته-ضد-محمد-صلاح?src=rss&utm_campaign=rss&utm_source=Rss-articles&utm_term=Rss&utm_medium=Rss-361360

https://www.alsumaria.tv/Entertainment-News/361360/رياضة/حظر-مشجع-انجليزي-3-سنوات-بسبب-عنصريته-ضد-محمد-صلاح?src=rss&utm_campaign=rss&utm_source=Rss-articles&utm_term=Rss&utm_medium=Rss-361360

Wed, 14 Oct 2020 06:20:12 GMT

الكاظمي يتسلم رسالة خطية من اردوغان

https://www.alsumaria.tv/news/سياسة/361359/الكاظمي-يتسلم-رسالة-خطية-من-اردوغان?src=rss&utm_campaign=rss&utm_source=Rss-articles&utm_term=Rss&utm_medium=Rss-361359

https://www.alsumaria.tv/news/سياسة/361359/الكاظمي-يتسلم-رسالة-خطية-من-اردوغان?src=rss&utm_campaign=rss&utm_source=Rss-articles&utm_term=Rss&utm_medium=Rss-361359

Wed, 14 Oct 2020 06:03:29 GMT

مصرف الرافدين يعلن اعادة العمل بنافذة بيع العملة بالدولار

https://www.alsumaria.tv/news/اقتصاد/361358/مصرف-الرافدين-يعلن-اعادة-العمل-بنافذة-بيع-العملة-ب?src=rss&utm_campaign=rss&utm_source=Rss-articles&utm_term=Rss&utm_medium=Rss-361358

https://www.alsumaria.tv/news/اقتصاد/361358/مصرف-الرافدين-يعلن-اعادة-العمل-بنافذة-بيع-العملة-ب?src=rss&utm_campaign=rss&utm_source=Rss-articles&utm_term=Rss&utm_medium=Rss-361358

Wed, 14 Oct 2020 05:49:31 GMT

بوتين يعلن تسجيل لقاح روسي ثان ضد فيروس كورونا

https://www.alsumaria.tv/news/دوليات/361357/بوتين-يعلن-تسجيل-لقاح-روسي-ثان-ضد-فيروس-كورونا?src=rss&utm_campaign=rss&utm_source=Rss-articles&utm_term=Rss&utm_medium=Rss-361357

https://www.alsumaria.tv/news/دوليات/361357/بوتين-يعلن-تسجيل-لقاح-روسي-ثان-ضد-فيروس-كورونا?src=rss&utm_campaign=rss&utm_source=Rss-articles&utm_term=Rss&utm_medium=Rss-361357

Wed, 14 Oct 2020 05:31:02 GMT

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