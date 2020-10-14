الصحة تشكل فرق مشتركة لمتابعة الالتزام بالتوصيات الصحية ومحاسبة المخالفين

2020/10/14 | 16:58 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الصحة تشكل فرق مشتركة لمتابعة الالتزام بالتوصيات الصحية في المحلات والاسواق والمطاعم ومجمعات التسوق والاماكن العامة ومحاسبة المخالفين وحسب القانون

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