2020/10/14 | 16:58 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} ابرم وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، اليوم الاربعاء، مذكرة تفاهم مع وكالة كويكا الكورية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الصحة يبرم مذكرة تفاهم مع وكالة كويكا الكورية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الصحة يبرم مذكرة تفاهم مع وكالة كويكا الكورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).