تونس : نقابات أمنية . - فريد العليبي

2020/10/14 | 17:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فريد_العليبي بعد هروب أو تهريب زين العابدين بن على بيومين تقريبا كنت مع جموع المتظاهرين المحتفلين في قلب مدينة صفاقس الموصوفة بعاصمة الجنوب التونسي ، التقيت صديقا جامعيا ورحنا نتبادل أطراف الحديث ، فجأة قال لي هل ترى هناك ما أرى ؟ التفت فإذا بسيارات الشرطة قادمة ، وفي بعضها أعوان بزيهم المعروف واقفين ، ملوحين بأيديهم ، وهم الذين اختفوا تماما قبل ذلك ولم يعد لهم من أثر ، عندما اقتربوا علمنا أنهم يريدون أيضا الا ......





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