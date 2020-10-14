الشيوعي العراقي و(الخوف على مشاعر المؤمنين) - قاسم علي فنجان

2020/10/14 | 17:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#قاسم_علي_فنجان ((ويبدو ان الشيوعيين "في العراق" وصلوا الى استنتاج يقول بأن الطريقة الأفضل لمحاربة الدين تكمن في تجاهله)) حنا بطاطو.قد يكون الحزب الشيوعي العراقي أكثر حزب يخاف على مشاعر واحاسيس المؤمنين من عمال وفلاحين، خصوصا في الفترة الأخيرة، ما بعد 2003، ودخولهم العملية السياسية بقيادة بريمر، وتأسيس مجلس الحكم الطائفي والقومي والعشائري "الويا جيرغا"، مبررين ذلك حسب كلمة "الرفيق" حميد مجيد موسى (مصلحة الشعب ......





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