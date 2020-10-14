معلومات دقيقة عن انخفاض إصابات كورونا في العراق: شحة بالمستلزمات تضرب المؤسسات الصحية !

2020/10/14 | 17:00 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

أوضح مدير عام الصحة العامة في وزارة الصحة، رياض عبد الامير الحلفي، الأربعاء 14-10-2020، سبب تراجع عدد الإصابات المعلنة بفيروس كورونا على مستوى البلاد.

وقال رياض الحلفي، إن “قلة الإصابات المعلنة في الايام السابقة جاءت بسبب قلة المراجعين على مراكز الفحص، وذلك لانشغال أغلبية المواطنين بإداء الزيارة الاربعينية”.

وأضاف الحلفي، أن “الاصابات اليوم عادت وسجلت ارقاما مرتفعة اكثر من الايام الثلاثة الماضية”، مشيرا إلى أن “اعدادا كبيرة من المواطنين يعانون من اعراض المرض، لكنهم لا يراجعون مراكز الفحص”.

ومنذ 3 أيام تعلن الصحة معدل إصابات وصل لما دون الثلاثة الاف يومياً، الأمر الذي أرجعه مختصون إلى قلة عدد الفحوصات المجراة يومياً بسبب شحة (كيتات الفحص).

ونفى مدير عام الصحة العامة في وزارة الصحة، وجود “نقص في كيتات الفحص”، مبينا أن الأمر “لا علاقة له بتراجع عدد الفحوصات أوتراجع عدد المصابين”.

ولأول مرة منذ أشهر، سجلت وزارة الصحة، يوم السبت 10-10-2020، عدد حالات شفاء يفوق عدد الإصابات بمستوى الضعف، بواقع2344 إصابة جديدة بالفيروس، قابلهما 4233 حالة تعافٍ.

واستمرت الوزارة تسجيل حالات شفاء أكثر من اعداد المصابين، أيام الأحد (2206 إصابة جديدة، قابلتها 3827 حالة شفاء) والاثنين(3107 إصابة بالفيروس، قابلها 3893 حالة شفاء) وصولاً إلى يوم أمس الثلاثاء، مع تسجيل (58 حالة وفاة، و3921 إصابة جديدة، قابلتها4158 حالة تعافٍ من الفيروس

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