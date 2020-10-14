ارتفاع الأسهم الأمريكية بالمستهل مع إعلان نتائج أعمال للبنوك

2020/10/14 | 17:01 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، بعد إعلان نتائج الأعمال للبنوك.

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