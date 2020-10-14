دراسة.. إن كنت لا تستطيع شم هذين الشيئين فأنت مصاب بكورونا

2020/10/14 | 17:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من أكثر ألغاز فيروس كورونا المستجد،

وفق الخبراء، تنوع أعراضه من مصاب لآخر،

وإن كانت بعض الأعراض منطقية لارتباطها

بالجهاز التنفسي، فإن أخرى وفي مقدمتها

فقدان حاستي الشم والذوق تبقى الأكثر

غرابة وفق تقر

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