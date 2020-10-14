العراق .. تسجيل 51 وفاة و 3857 اصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/10/14 | 17:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت وزارة الصحة العراقية اليوم حصيلة

اصابات بفيروس كورونا تقل عن الـ 4 الاف

فيما تجاوزت حالات الشفاء الـ 3 الاف.

وقال بيان الموقف الوبائي الصادر عن

الوزارة انها سجلت اليوم 51 حالة وفاة و

3857 اصابة

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