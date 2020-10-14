بنس: هكذا علمت بأمر الذبابة على رأسي

2020/10/14 | 17:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، كيف اكتشف أمر الذبابة التي جلست على رأسه خلال مناظرة المرشحين لمنصب نائب الرئيس.

وفي مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز”، قال بنس “أولادي هم من قالوا عن الذبابة، أنا لم أعرف أنها كانت هناك”.

واضاف “قالوا لي لقد قمت بعمل جيد لكن كانت هناك ذبابة وضحكنا جميعا”.

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