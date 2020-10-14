الرافدين يصدر بيانا بشأن مزاد العملة ويدعو شركات الصيرفة للإطلاع على شروطه

2020/10/14 | 17:04 - المصدر: NRT عربية

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منذ 16 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلن مصرف الرافدين، الأربعاء، عن إعادة العمل بنافذة بيع العملة بالدولار لشركات الصيرفة.

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه، اليوم (14 تشرين الاول 2020)، انه "تقرر اعادة العمل بنافذة مزاد بيع العملة بالدولار لشركات الصيرفة".

ودعا المصرف، شركات الصيرفة إلى "مراجعة الفرع الرئيسي للمصرف في بغداد الشورجة للاطلاع على الشروط والتعليمات الخاصة ببيع العملة وهي شروط ميسرة وسهلة وتعود بالمنفعة والإيجابية على الشركات".

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