تحذير ..الركود المزدوج سيؤدي لـ”معاناة وآلام كبيرة” في أمريكا

2020/10/14 | 17:07 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

حذر جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لجي بي مورغان تشيس، عن ثقته في قدرة أميركا على اجتياز انتخابات الشهر المقبل، في الوقت الذي حث الحكومة الفيدرالية على بذل المزيد من الجهد لمنع حدوث الركود المزدوج.

وقال في مؤتمر عبر الهاتف بشأن الشكوك حول نتائج الانتخابات، إن لديه “ثقة كبيرة في هذا البلد وأنا متأكد من أننا سنجري انتخابات مناسبة”.

وأشار إلى أنه في حال تعرضت الولايات المتحدة إلى ركود مزدوج سيكون هناك معاناة وآلام كبيرة.

وأعلن الرئيس دونالد ترمب عن عزمه إطلاق حزمة تحفيز جديدة لمساعدة شركات الطيران الأميركية التي تضررت بشكل كبير من جائحة كورونا، ما أثار الأمل في إمكانية تمرير حزمة التحفيز الجديدة من قبل المشرعين.



وحث ترمب الكونغرس على الموافقة على دعم كشوف رواتب شركات الطيران، قائلاً إنه يمكن دفع الأموال والمساعدات للشركات الصغيرة بأموال غير مستخدمة من التحفيز السابق.

ونقلت سي إن إن عن مصادر مطلعة، أن ترمب وقع على حزمة تحفيز قدرها 1.8 تريليون دولار ليتم تقديمها إلى مجلس النواب، وقيمة تلك الحزمة أكبر من الحزمة المقترحة قبل أسبوعين البالغ قيمتها 1.6 تريليون دولار.

وتوقع أن ينخفض عدد الموظفين في نيويورك بمرور الوقت، لكنه قال: “مازلنا نبني مقرنا الرئيسي”.



وتابع: “نبني مقرنا الرئيسي (للعمل به) لمدة 50 عاما.



إنه ليس قرارا قصير المدي”.

لكن ديمون يتوقع أن تواجه العقارات في نيويورك بعض الأوقات الصعبة، لأن الشركات ستسمح للموظفين بالعمل من المنزل بشكل دائم أو جزئي مما يقلل من مساحة المكاتب المطلوبة.



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