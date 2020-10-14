قيود كورونا تلغي مباراة نيوزلندا وإنجلترا

2020/10/14 | 17:07 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

قررت نيوزيلندا إلغاء مباراتها الودية أمام إنجلترا في إستاد ويمبلي اللندني الشهير في شهر تشرين الثاني المقبل، بسبب ارتباطات اللاعبين وقيود السفر المطبقة في ظل استمرار تأثيرات فيروس كورونا المستجد سريع الانتشار.

وقال الرئيس التنفيذي للاتحاد النيوزيلندي لكرة القدم أندرو براجنيل: “لم يكن هذا قراراً سهلاً، فالكل كان يريد خوض هذه المباراة، لكن في ظل الأوضاع الحالية..



فإنه سيخضع عدد كبير من لاعبي الفريق لقيود الحجر الصحي لدى العودة إلى الوطن”.

وأضاف المسؤول “سيكون لهذا تأثير سلبي كبير على موسمهم المحلي وربما يكون له تأثير خطير أيضاً على مسيرتهم الاحترافية”.

وأشار براجنيل إلى أنه “في ظل قيود السفر وتأثيرات الجائحة على الرحلات الجوية “فإننا لا نضمن وجود فريق في إستاد ويمبلي في هذا اليوم المحدد”.

وبين براجنيل إن “بلاده ستحول اهتمامها الآن إلى العطلة الدولية المقررة في اذار 2021 عندما تبدأ مسيرتها في تصفيات كأس العالم 2022”.

وكان من المقرر إقامة المباراة في 12 تشرين الثاني المقبل.



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