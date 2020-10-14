الكاظمي يبحث مع الناتو سبل تقديم الدعم الى القوات الأمنية العراقية

2020/10/14 | 17:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس مصطفى الكاظمي، اليوم الاربعاء، مع قائد بعثة حلف الناتو في العراق، اللواء جيني كارينيان سبل تقديم الدعم من بعثة الناتو الى القوات الأمنية العراقية بمختلف صنوفها.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، إستقبل اليوم الأربعاء، قائد بعثة حلف الناتو في العراق، اللواء جيني كارينيان”.

واضاف البيان، انه “جرى خلال اللقاء بحثَ سبل تقديم الدعم من بعثة الناتو الى القوات الأمنية العراقية بمختلف صنوفها، وذلك في مجالات التدريب، وتعزيز القدرات العسكرية، ورفع مستوى المهنية والكفاءة”.

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