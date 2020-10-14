2020/10/14 | 17:36 - المصدر: عين العراق

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المالية النيابية تكشف: الحكومة بحاجة لـ”15″ ترليون دينار حاليا

كشفت اللجنة المالية النيابية، الاربعاء، عن تقديم الحكومة ورقة اقتراض بأرقام مهولة تفوق حاجتها للأشهر المقبلة من العام الجاري، مبينا ان الدولة بحاجة الى 15 ترليون وقدمت ورقة باقتراض 41 ترليون دينار.

وقال عضو الجنة المالية النيابية عبد الهادي سعداوي ان “اللجنة المالية تسلمت الورقة البيضاء من الحكومة وتتضمن الواردات المتوقعة للعراق خلال الاشهر الاربعة المقبلة واطلعت على نسخة من ورقة الاقتراض الحكومية”.

واضاف ان “الورقة الاصلاحية البيضاء تشير الى ان الايرادات المتوقع استحصالها خلال الاشهر المقبلة من 2020 تصل الى 16 ترليون دينار وحاجة الدولة لتامين الرواتب وباقي الصرفيات الى الاقتراض 15 ترليون دينار اخرى”.

واوضح سعداوي ان “اللجنة فوجئت بورقة الاصلاح الحكومية والاقتراض تتحدث عن حاجة الدولة الى 57 ترليون نفقات للأشهر المقبلة مستقطعة منها الايرادات 16 ترليون ومطالبتها باقتراض 41 ترليون دينار”.

وتابع ان “مبلغ الاقتراض مبالغ فيه وتفوق حاجة الدولة مما يستدعي اعادة النظر بها ومعرفة الجهة التي تريد ان تنفق الحكومة الاموال اليها فوق حاجتها”.

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