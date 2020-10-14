الغارديان: كورونا أوصل إيران إلى حافة الانهيار

2020/10/14 | 17:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية، ان ايران تقف على حافة الانهيار نتيجة تزايد عدد ضحايا جائحة كورونا وعجز السلطات الصحية عن استيعاب الاعداد المتزايدة من المصابين.

التقرير أشار الى تسجيل ايران التي تعتبر بؤرة فيروس كورونا في الشرق الأوسط حسب وصف الصحيفة عددا من الوفيات خلال احد أيام الأسبوع الجاري، هو الأكبر في يوم واحد منذ بدء تفشي الوباء قبل اشهر، مع إقرار مسؤولي الصحة علانية بأن البلاد دخلت في عمق الموجة الثالثة من المرض والتي تعتبر الأكبر منذ بدء تفشي الوباء قبل اشهر، في ظل أوضاع اقتصادية بالغة الصعوبة وأزمة مالية اصابت مختلف شرائح المجتمع الإيراني بالضرر.

ولفت التقرير الى لجوء السلطات الى فرض غرامات تصل الى اكثر من ستة دولارات على غير الملتزمين بارتداء الكمامات، وهي غرامة نعتبر كبيرة في بلد لا يزيد فيه الحد الادنى للأجور الشهرية عن ستين دولارا، مبينا ان الاجراء يأتي في اطار المساعي الرامية للحد من انتشار الفيروس، مع غموض يرافق كيفية استحصال تلك الغرامات من غير القادرين على الدفع.

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