الكعبي يدعو إلى الإسراع بحسم مسألة تعيين حملة الشهادات العليا

2020/10/14 | 17:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا حسن الكعبي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، إلى الإسراع بوضع آلية لاستيعاب حملة الشهادات العليا في الجامعات، ووضع خطة رصينة للقبول المركزي.

جاء ذلك خلال اجتماع مع لجنة التعليم العالي النيابية بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، شدد فيها الكعبي على أهمية وضع خطة رصينة وواضحة للقبول المركزي في الجامعات الحكومية والأهلية بالشكل المناسب للأوضاع الحالية، وتلبي تطلعات الخريجين، وبذل قصارى الجهود لاستيعاب حملة الشهادات العليا، وحسم جميع مشاكل الطلبة الدارسين في الخارج، سيما التكاليف واعتماد الشهادة، مؤكدا استعداد البرلمان لتشريع القوانين التي تخدم المسيرة التعليمية وشريحة الطلبة.

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