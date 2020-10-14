رفع جلسة مجلس النواب إلى موعد غير محدد والخلاف السياسي قائم على الدوائر الانتخابية

2020/10/14 | 17:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رفع مجلس النواب جلسته التي أبقاها مستمرة منذ السبت الماضي لتمرير ملحق قانون الانتخابات إلى موعد غير محدد.

إذ أخفق البرلمان خلال الجلسات السابقة في التوصل إلى صيغة نهائية بشأن محلق قانون الانتخابات وتحديدا في فقرتي الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد في الدائرة الواحدة جراء استمرار الخلافات السياسية حولها.

وقالت مصادر مطلعة إن تحديد موعد الجلسة المقبلة يعتمد على التوافق السياسي على الآلية النهائية حول القانون.

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