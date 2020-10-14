رئيس هيأة المنافذ: القضاء على الفساد المستشري في الإجراءات الكمركية من اولويات عملنا

2020/10/14 | 17:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القبص على مايسمى قاضي الدم بداعش في كركوك

أعلنت مديرية الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية ،اليوم الأربعاء،القبض على مايسمى قاضي الدم بداعش بالتعاون مع مديرية أمن الأفراد بمحافظة كركوك.

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