2020/10/14 | 17:43 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، عن تسجيل 912 اصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد، ووفاة 20 مصابا بالفايروس المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيانها رقم 231 وحصل PUKmedia على نسخة منه، ان الموقف الوبائي لفايروس كورونا هو كالتالي:

يتبع.............‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموقف الوبائي... الاقليم يسجل 912 اصابة جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموقف الوبائي... الاقليم يسجل 912 اصابة جديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).