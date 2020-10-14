2020/10/14 | 17:43 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان اليوم الاربعاء، عن جدول توزيع رواتب موظفي جميع الوزارات والهيئات في الاقليم لشهر ايلول المنصرم وبنسبة استقطاع 18%، مشيرة الى ان توزيع الرواتب يبدأ من يوم غد الخميس الموافق 2020/10/15.

وبينت الوزارة خلال وثيقة حصل PUKmedia على نسخة منها، انها ستبدأ بتوزيع رواتب المتقاعدين يوم الاربعاء الموافق 2020/10/21.

يأتي هذا في وقت قررت فيه حكومة اقليم كوردستان ادخار رواتب الاشهر (4، 5، 6، 7، و8) المنصرمة من العام الحالي.

وادناه جدول توزيع الرواتب:

PUKmedia خاص‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توزيع رواتب جميع الوزارات والمؤسسات في الاقليم) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توزيع رواتب جميع الوزارات والمؤسسات في الاقليم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).