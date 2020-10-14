وزير الصحة يوافق على تعديل ضوابط فتح المراكز والعيادات الخاصة

2020/10/14 | 17:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلن وزير الصحة حسن التميمي، اليوم الاربعاء، انه وافق على تعديل ضوابط فتح المراكز والعيادات في القطاع الخاص،مشيرا الى انه تم السماح لخريجي قسم الصيدلة في المعاهد الصحية لاستكمال الدراسات العليا في مجال تخصصهم.

وقال التميمي في تصريح نقلته وسائل اعلامية حكومية، انه “وافق على إطلاق العلاوات والترفيعات من تاريخ الاستحقاق”، مبينا انه “تم مفاتحة وزارة المالية بشمول الملاكات بمخصصات الخطورة الذين يكملون دراساتهم العليا في الحقل السريري”.

واضاف انه “تم السماح لخريجي قسم الصيدلة في المعاهد الصحية لاستكمال الدراسات العليا في مجال تخصصهم”، لافتا الى انه “وافق على تعديل ضوابط فتح المراكز والعيادات في القطاع الخاص”.

ووافق التميمي على “تشكيل فريق عمل لمتابعة تخصيص قطع الأراضي للجيش الأبيض، كما وافق على مقترح تعديل مخصصات الخطورة للملاكات الطبية والصحية والإدارية ومتابعته مع مجلس الوزراء”.

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