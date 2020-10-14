2020/10/14 | 17:45 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أفادت وكالة الاستخبارات العاملة في وزارة الداخلية، الأربعاء، بإلقاء القبص على مايسمى قاضي الدم بداعش بالتعاون مع مديرية أمن الأفراد بمحافظة كركوك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات تعتقل مايسمى قاضي الدم بكركوك ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات تعتقل مايسمى قاضي الدم بكركوك ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).