النجف يعزز صفوفه بستة لاعبين

2020/10/14 | 17:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة…

أعلن مدرب فريق كرة القدم بنادي النجف، حسن احمد، تعاقد فريقه مع ستة لاعبين لتدعيم صفوف غزلان البادية في الموسم الكروي الجديد.

وقال احمد لـ /المعلومة/ إن “الهيئة الإدارية لنادي النجف الاشرف الرياضي وبالتوافق مع الملاك الفني لفريق كرة القدم الأول، تعاقدت رسميا مع ستة لاعبين من أبناء المحافظة”.

وأضاف احمد ان “التعاقدات خطوة مهمة بالاتجاه الصحيح لمنح فرصة لأبناء المحافظة من المواهب الواعدة لتمثيلها مستقبلا”، مبيناً ان “مراسيم التوقيع بمقر النادي وبحضور امين سر النادي باسم محمد”.

يذكر ان نادي النجف كان قد انهى التعاقدات مع اغلاق سوق الانتقالات في العراق.



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