الكاظمي يستقبل قائد بعثة حلف الناتو في العراق

2020/10/14 | 17:46 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

إستقبل رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، قائد بعثة حلف الناتو في العراق، اللواء جيني كارينيان.

وجرى خلال اللقاء بحثَ سبل تقديم الدعم من بعثة الناتو الى القوات الأمنية العراقية بمختلف صنوفها، وذلك في مجالات التدريب، وتعزيز القدرات العسكرية، ورفع مستوى المهنية والكفاءة.

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