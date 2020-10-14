أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ترتفع بأكثر من التقديرات

2020/10/14 | 17:48 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات خلال الشهر الماضي، مع زيادة تكاليف الغذاء.

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