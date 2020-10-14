2020/10/14 | 17:48 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل 3857 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 413215 حالة.وسجلت "الصحة" 51 حالة وفاة جديدة لمصابين بالفيروس، ليصبح إجمالي الوفيات 10021 حالة داخل الدولة حتى الآن، وفق بيان الوزارة …

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