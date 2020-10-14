إصابة قيادي في الوطني الكردستاني بفيروس كورونا

2020/10/14 | 17:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..كشف عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني سعدي احمد بيره، الاربعاء، عن اصابته بفيروس كورونا المستجد.وكتب بيره على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” منشوراً ذكر فيه أنه قد “اصيب بفيروس كورونا منذ بداية شهر تشرين الاول الجاري، مؤكداً أن صحته تسير نحو التحسن.وكان الرئيسان المشتركان للاتحاد الوطني الكوردستاني بافل […]

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