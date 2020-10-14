مغردون طالبوا بعقوبة الإعدام.. تفاصيل

2020/10/14 | 17:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في جريمة شنعاء عنوانها "الثأر"، أقدم مجموعة من الأشخاص على اختطاف فتى لم يبلغ من العمر 16 عاماً، ومن ثم بتر ساعديه وفقأوا عينه، في محافظة الزرقاء بالأردن، الأمر الذي أحدث موجة من الغضب الشعبي، ما دفع العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، التدخل والإشراف شخصياً، ما أسفر بعدها عن إلقاء القبض على الجناة.

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