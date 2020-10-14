2020/10/14 | 17:50 - المصدر: العربي الجديد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مرضى السرطان يتظاهرون غداً في بغداد للمطالبة بتوفير الأدوية) نشر أولاً على موقع (العربي الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مرضى السرطان يتظاهرون غداً في بغداد للمطالبة بتوفير الأدوية
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مرضى السرطان يتظاهرون غداً في بغداد للمطالبة بتوفير الأدوية) نشر أولاً على موقع (العربي الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مرضى السرطان يتظاهرون غداً في بغداد للمطالبة بتوفير الأدوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربي الجديد).