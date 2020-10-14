النفط ترد على شركات الصناعة وتدرس إعادة النظر بأسعار االوقود

2020/10/14 | 17:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – اكدت وزارة النفط، اليوم الاربعاء، حرصها على تقديم الدعم والاسناد للشركات الوطنية سواء القطاع العام او الخاص، ومنها شركات وزارة الصناعة من خلال تزويدها بالمشتقات النفطية الضرورية لتشغيل مصانعها ومعاملها دعما للمنتج الوطني.وقالت الوزارة في بيان، تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”،نسخة منه: إنها “تستغرب من قيام شركة الصناعات الخفيفة بمطالبتها […]

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