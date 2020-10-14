(سومر نيوز) تنشر تفاصيل جديدة عن

2020/10/14 | 18:00 - المصدر: سومر نيوز

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تنشر (سومر نيوز) النص الكامل لورقة "الإصلاح البيضاء" التي أعلنت عنها حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، والهادف...

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