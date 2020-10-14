حزب الدعوة معلقا على “قانون الانتخابات” : سينتج واقع سياسي متشرذم

2020/10/14 | 18:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – اعتبر حزب الدعوة الاسلامية، الاربعاء، ان قانون الانتخابات الحالي سينتج واقع سياسي متشرذم.وذكر الحزب في بيان تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”، ان” قانون الانتخابات النيابية المعدّل الذي يطوي مراحله الأخيرة في مجلس النواب يتطلب مراجعة جادة ومسؤولة قبل تمريره بصيغته النهائية ، حتى يكون متوازنا وعادلاً ومعبرا عن الواقع وقواه […]

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