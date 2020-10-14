الدفاع المدني يخمد حريق قاعة الأعراس في بغداد

2020/10/14 | 18:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- تمكنت فرق الدفاع المدني، اليوم الأربعاء، من إخماد حريق داخل قاعة أعراس في العاصمة بغداد.وقال مديرية الدفاع المدني، في بيان، تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”،نسخة منه: إن “15 فرقة إطفاء وإنقاذ تابعة إلى المديرية تمكنت من السيطرة وإخماد حادث حريق اندلع داخل بناية تجارية مكونة من طابقين تضم محال تجارية وقاعة […]

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