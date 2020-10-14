صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ”357 ” المسجلة اليوم

2020/10/14 | 18:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم الاربعاء، عن تسجيل 357 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 212 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي.

وقال الساعدي في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت 341 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي :

212 حالة شخصت خلال الرصد

الوبائي للقطاعات الصحية

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قطاع الرصافة 9 حالات

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قطاع الصدر 15حالة

قطاع البلديات الثاني 65 حالة

قطاع النهروان 53 حالة

قطاع البلديات الاول 24 حالة

قطاع المدائن 11 حالة ,

قطاع الشعب 23 حالة ,

قطاع الاستقلال 12 حالة .

– 145 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

مدينة الصدر 43 حالة محلة , 555, 517, 518, 575, 538, 544, 532, 550, 565, 556, 524, 513, 540, 557 قطاع 31 .



قطاع 47 , قطاع 10, 521 .



565 .



قطاع 49 .





345, 357 .



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,331 الشعب 13 حالة محلة 317, 337, , ,

حالات محلة .



734 , 722, 728, 738 , الزراعي , 771 , البلديات 6

, 506 , ,502 , 504 , شارع فلسطين 7 حالات محلة 505, 503, •

الامين 8 حالات محلة, , 733 , , 741 , 721 .



743•

, 709 706 , 704 , بغداد جديدة 5 حالات محلة 701 •

, الزعفرانية 14 حالة محلة , 953 , 960 , 917 , 964 , 958 , 961 , 962 ,949•

905 , , 906 , 909 , الكرادة 6 حالات محلة 903, 905, •

, 302 , 310 , 314 , 311 , الاعظمية5 حالات محلة, 314

حي تونس 3 حالات محلة .



302 , 301 , 303

العبيدي 8 حالات محلة , الكفاءات , 762 ,765 , 764 , 769

. حي الزهراء5 حالات محلة , 757 , 759 , ,

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ام الكبر والغزلان 3 حالات محلة 345 , 337 ,

المعامل 3 حالات محلة 799 , 796

زيونة حالة واحدة محلة 716,

. حي الزهراء 3 حالات محلة , 757 , 759 , الخنساء,

المعامل 3 حالات محلة 799 , 796

الرشاد حالة واحدة •

حي تونس 5 حالات محلة .



302 , 301 , 303

الطالبية حالتين محلة 323 , 320 , , •

شارع المغرب حالتين محلة 304,

واضاف الساعدي، انه “تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 52981 توفي منهم 1304 للاسف فيما اكتسب الشفاء 46811 ومتبقي قيد العلاج 4803”.





ودعا الساعدي، المواطنين الى “الالتزام بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد الاجتماع لحمايتهم من الاصابة وتقليل تفشي الوباء”.

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