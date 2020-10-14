هل اختلت معادلة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ؟ - سنية الحسيني

2020/10/14 | 18:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سنية_الحسيني سعى بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال سنوات حكمه المتتالية، وهي الأطول في تاريخ إسرائيل، وخلال إدارته للصراع مع الفلسطينيين، لترسيخ رؤيته الأيديولوجية الصهيونية للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 ومستقبلها.



وتعكس خطة صفقة القرن، التي عرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ملامح تلك الرؤية.



وتحدث نتنياهو عن تلك الرؤية بوضوح خلال خطابه في الجمعية العامة مؤخراً، حيث أكد على عدم واقعية المطالب ......





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